Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı

Kayseri
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2
81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2
90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.
Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
İki teknik direktör görev aldı
Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.
Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.
Arveladze: Her iki takımda galibiyete oynadı
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın teknik direktör Şota Arveladze, zor ama güzel bir maç izlettiklerini belirterek, "Maçta 5 tane gol oldu. Her iki takımda galibiyete oynadı. Oyuncu değişiklikleri de o yöndeydi." dedi.
Karşılaşma boyunca skor olarak hep geriden geldiklerini ifade eden Arveladze, şunları kaydetti:
"Maalesef skor olarak hep geride kaldık. İlk yarı 1-0 oldu 1-1 yapınca oyunu tutmamız gerekiyordu ama yine gol yedik. İkinci golden sonra biraz daha oyun bize geldi diye düşünüyorum. Çok kötü bir 3'üncü golü yedik. Pozisyona girdik ama sonuç olarak çok önemli bir galibiyet olacaktı ama olmadı. Kayserispor'u tebrik ediyorum."
Kayserispor cephesi
Karşılaşma sonrası koridorda ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic'in yerine yardımcısı İgor Cagaji basın toplantısına katıldı.
Cagaji, bugün hak ederek bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güçlü bir takıma karşı bu galibiyeti aldıklarını anlatan Cagaji, şunları kaydetti:
"Sahaya enerjimizi koyduk, kalbimizle oynadık. Tabii ki oyunun bazı anlarında zorlandığımızı söyleyebilirim. Ancak netice olarak sezonun ilk galibiyetini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Umut ediyorum ki bu galibiyet bize bir sonraki maçlarda moral olur. Bu havayı arkamıza alarak, devam edeceğiz"