Dolar
44.09
Euro
51.03
Altın
5,173.55
ETH/USDT
2,068.70
BTC/USDT
70,767.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çalıyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Can Öcal  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı duyurulan müsabakanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: Bayramdan sonra İstanbul'da 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı

Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı
Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kaynak vefat etti

Trabzonspor'da kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kaynak vefat etti
Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçmeye yakın

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet