Spor, Futbol

Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Savaş Güler  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Celil Yüksel'in pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

56. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın ceza sahası sol çaprazından yerden içeriye çevirmek istediği topa Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

58. dakikada Konyaspor farkı 2'ye indirdi. Andzouana'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

81. dakikada Jinho Jo'nun ortasında Pedrinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Thomas Reis: İlk 20 dakika çok iyi bir performans gösterdik

Samsunspor'un teknik direktörü Reis, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir haftaya girdiklerini ifade eden Reis, "Oyuncularıma bu haftanın zor geçeceğini söylemiştim. Çünkü iki farklı kulvarda üç farklı karşılaşmaya çıkacağız. Bugün de ilk 20 dakika çok iyi bir performans gösterdik. Ancak geriye kalan sürede görevlerimizi yerine getiremedik. Konyaspor daha baskılı oynamaya başladı." dedi.

Reis, sonucun sevindirici olduğunu, ancak daha fazla gol atabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

Recep Uçar: Fazla hata yaptığımız bir maçtı

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise mağlubiyet dolayasıyla üzgün olduklarını aktardı.

Mutlak kazanma parolasıyla maça çıktıklarını anlatan Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip gol atamadığımız, genel olarak fazla hata yaptığımız bir maçtı." diye konuştu.

Uçar, ilk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktıklarını vurgulayan Uçar, "Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

