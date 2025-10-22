Dolar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor sahasında RAMS Başakşehir ile berabere kaldı

Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Ayfer Koçal  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Çaykur Rizespor sahasında RAMS Başakşehir ile berabere kaldı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

15. dakikada Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

21. dakikada Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.

37. dakikada Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

61. dakikada Da Costa'nın ceza sahasındaki şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

62. dakikada Buljubasic'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammet Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Shomurodov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın penaltı noktasından şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üstünden kornere çıktı.

88. dakikada Crespo ara pasında hareketlenen Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

