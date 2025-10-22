Çaykur Rizespor sahasında RAMS Başakşehir ile berabere kaldı

Rize
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
15. dakikada Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
21. dakikada Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
32. dakikada Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.
37. dakikada Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
61. dakikada Da Costa'nın ceza sahasındaki şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
62. dakikada Buljubasic'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammet Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
71. dakikada Shomurodov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın penaltı noktasından şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üstünden kornere çıktı.
88. dakikada Crespo ara pasında hareketlenen Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat topu çelmeyi başardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.