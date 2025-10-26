Dolar
Yaşam

Rize'de tahta arabalar yağmura rağmen "Laz Ralli"de yarıştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 15'incisi düzenlendi.

Fikret Delal  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Rize'de tahta arabalar yağmura rağmen "Laz Ralli"de yarıştı Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şenlikte, ilk olarak tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Yağmur altında gerçekleşen yarışta, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 57 kişi mücadele etti. Yaşlılar ve çocuklar 300 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.

Olası kazalara karşı güvenlik önlemleri alınan yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları yerleştirildi. Yağışlı havada zor anlar yaşayan bazı yarışmacıların, tahta arabalarını iterek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Dernek Başkanı Halil Kosanoğlu, yaptığı açıklamada, yarışları üç farklı kategoride düzenlediklerini söyledi.

Çocuk katılımcı sayısının bu yıl fazla olduğunu ifade eden Kosanoğlu, "Geçmişi unutmamamız, gelecekle bağ kurmamız gerekiyor. Bu bağı kurmak için çocukları da yaşlılarımızı da yarıştırıyoruz." dedi.

Kosanoğlu, yağış nedeniyle yarışları zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "İnanılmaz keyifli ve güzel oldu. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemedi. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını koyduk." diye konuştu.

Yarışmada çocuklar kategorisinde birinci olan Osman Sarı ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Birinci olacağımı düşünmüyordum ama oldum. Çok ıslandım, yağış gözümü kapattı. Yağmur bana engel olmadı çok güzel yarıştım." dedi.

Gençlerde birinci olan Muhammet Karaman da "Yağmur, çamur fark etmez, bizi kimse durduramaz. Havanın yağışlı olması nedeniyle arabamın lastiğini ona göre yaptım. Vakumlu kış lastiği koydum. O yüzden arabam da beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı." ifadelerini kullandı.

Yaşlılar kategorisinde Hakkı Selim'in birinci olduğu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

