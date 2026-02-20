Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Rize
8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.
13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.
57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0
70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.