Dolar
43.83
Euro
51.67
Altın
5,079.95
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,776.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Ayfer Koçal  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Rize

8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0

70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti
"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

Kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ligde zor günler geçiren Kayserispor'da tek hedef galibiyet

Ligde zor günler geçiren Kayserispor'da tek hedef galibiyet
Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet