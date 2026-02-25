Dolar
Ekonomi

İyidere Lojistik Limanı'nın üst yapısı ağustosta tamamlanacak

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı gerçekleştirilen İyidere Lojistik Liman'ın üst yapısının ağustosta tamamlanacağını belirtti.

Fikret Delal  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
İyidere Lojistik Limanı'nın üst yapısı ağustosta tamamlanacak Fotoğraf: Rize Valiliği

Rize

Rize Valiliği'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Vali Baydaş'ın, İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Projenin ülkenin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirten Baydaş, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini aktardı.

Baydaş, projenin tamamlanması ve demir yolu bağlantılarıyla desteklenmesinin, deniz taşımacılığı açısından önemli olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ana mendirek inşaatımızın büyük oranda dolgusu tamamlandı. İnşallah ağustos ayında üst yapısı tamamlanmış olacak. Bu lojistik limanımız hem büyüklüğüyle, hem genişliğiyle, hem derinliğiyle Karadeniz'in en büyük limanlarından birisi olacak. Ülkemizin de en büyük limanlarından bir tanesi olacak. Arkasında inşallah bir lojistik merkez planımız var. O lojistik merkez gerçekleştiğinde, lojistik limanla da entegre olduğunda burası en önemli ticaret merkezlerinden birisi olacak."

