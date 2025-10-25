Dolar
logo
Yaşam

Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.

Duyğu Avunduk, Bülent İsmailoğlu  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Rize'de Ayder Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.

Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.

