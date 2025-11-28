Dolar
Gündem

Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'da boş araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'daki boş bir araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza uygulandığını ve faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'da boş araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ekipleri, Burdur'da boş bir araziye arıtma çamurunun dökülmesi üzerine kaynağın tespiti için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 Kasım'dan itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ile arıtma çamuru bertarafı konusunda faaliyet gösteren 3 işletmede inceleme başlattı.

6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi.

Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.

26 kamyon çamur taşındığı ortaya çıktı

Çalışmalar sonucu 24 Haziran-23 Temmuz arasında bölgeye dökülen arıtma çamurlarının 26 kamyonla taşındığı belirlendi. Bu araçların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya ait olduğu ve belediyenin arıtma tesislerinden çıkan çamurları bölgeye döktüğü kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını Bakanlık tarafından "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" verilen geri kazanım ve bertaraf tesislerine götürmek yerine Burdur'daki boş araziye döken firmaya "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında 48 milyon 612 bin 876 lira idari ceza uygulandı.

Firmanın izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

AYM, vekalet ücreti alabilmek için açılan 1600 dava ve ihlal başvurusunda ret kararı verdi
Azap Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
Şiddet mağduru kadınlara esnek ve uzaktan çalışma imkanı

Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'da boş araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza

