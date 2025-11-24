Dolar
Ekonomi

Doğu Karadeniz'de hamsi büyüklüğü ve bolluğuyla yüzleri güldürüyor

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, sezonu büyüklüğü ve bolluğu ile adından söz ettiren hamsi avıyla geçiriyor.

Duyğu Avunduk, Fikret Delal, Yusuf Okur  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Doğu Karadeniz'de hamsi büyüklüğü ve bolluğuyla yüzleri güldürüyor

Trabzon

Sezona 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başlayan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Balıkçılar, geçmiş yıllara göre erken başlayan hamsi avının sürekliliği sayesinde ise kıyıya boş dönmedi.

Yöredeki balıkçı pazarlarında sezon başında kilogramı 150 liradan satılan hamsi, bol avlanma ile zaman zaman 3 kilogramı 100 liraya, bugünlerde ise kilogramı 50 liraya kadar geriledi.

Hamsi, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin açıklarında il dışından gelen balıkçı teknelerinin de katılımıyla bol miktarda avlanıyor.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, av sezonunda hamsi avı ile bereketli sezon geçirildiğini, 1 Eylül'den bu yana Trabzon'da yaklaşık 8 bin ton hamsi avının gerçekleştirildiğini söyledi.

Hamsinin göç sistemiyle hareket ettiğini dile getiren Kaplan, "Tüm Karadeniz'de şu sıralarda ağırlık, Rize ve Artvin bölgesinde. Diğer şehirlerin gemileri de o bölgede avcılık yapmakta." dedi.

"Küçük boyuttaki hamsi ile kesinlikle karşılaşmıyoruz"

Kaplan, hamsi büyüklüğünün bu sezon oldukça sevindirici olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boyut olarak fark edilecek şekilde, bu sene hamsiler çok iri, bereketi de bundan. Yasal alt limit olan 9 santimetrenin üzerinde hatta 10 santimetre ve üzeri boyutta hamsi var. Bu, oldukça sevindirici bir olay. Tuttuğumuz hamsiler, en azından bir kere üremiş ve çoğalmış. Denetimlerimizde küçük boyuttaki hamsi ile kesinlikle karşılaşmıyoruz."

"Bence son 4 yılın en bol hamsi sezonu"

Rize'de hamsi avının en çok yapıldığı ilçelerin başında Fındıklı ve Pazar geliyor.

Son haftalarda hamsinin en çok avlandığı alanların başında gelen iki ilçenin Karadeniz açıkları, farklı illerden gelen çok sayıda balıkçı teknesini ağırlıyor.

Hamsi avından bu sezon memnun olduklarını belirten balıkçı Abdülkadir Kır, "Çok bereketli bir sezon geçti. Kayık başına 50 tona yakın hamsi avlayan oldu. Bence son 4 yılın en bol hamsi sezonu." diye konuştu.

Artvin'de bir günde 540 ton hamsi avlandı

Artvin'in sahil kıyısındaki Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçeleri de hamsi avcılığının hareketli günlerini yaşıyor.

AA muhabirinin Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 Eylül-23 Kasım tarihlerinde 2 bin 344 ton hamsi avlandı.

Geçen sezon 980 ton hamsi avlanan Artvin'de bu yıl sadece 18 Kasım'da 540 ton hamsinin avlandığı belirlendi.

Öte yandan, kentte av sezonunda 12 ton palamut ve 20 ton istavrit avlanarak satışa sunuldu.

Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekipleri, yasa dışı avcılığı önleme çalışmaları kapsamında karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları ve perakende satış noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

