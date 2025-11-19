Dolar
42.35
Euro
49.11
Altın
4,114.80
ETH/USDT
3,082.00
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,882.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.

Ayfer Koçal  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu Fotoğraf: Ayfer Koçal/AA

Rize

Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına, sezona iyi başlamalarına rağmen kötü performans sergiledikleri dönemler yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'e halen alışmaya çalıştığını dile getiren Jurecka, "Geldiğim ülkede futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Bundan dolayı yüzde 100'ümü tam olarak sahaya yansıtamadım." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jurecka, bu sezonun kendisi için daha farklı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü saha içerisinde, oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. Artık iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla gol atabilirim, buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek, takımıma hem asist hem de gollerle birlikte yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli maçların ardından ilk maçı Fenerbahçe ile yapacaklarını hatırlatan Jurecka, şöyle devam etti:

"Bizim de milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde Fenerbahçe'ye karşı olacak. Trabzonspor'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onlara kesinlikle üstünlük kurduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat skor olarak neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu hafta sonu aynı performansı sergilersek ve yüzde 100 odaklanırsak bu maçtan puanlar alacağımıza inanıyorum."

Jurecka, maçlarda kimin gol attığının bir önemi olmadığına işaret ederek, "Önemli olan takım olarak kazanmamız. Aynısı Ali Sowe için de geçerli. Gol atabileceğimiz birçok fırsat elimize geçti. Fakat bunu başaramadık. Çalışmaya devam edip bunları kendi lehimize çevirmek isteyeceğiz." dedi.

Taraftarın desteğini her maçta sahada hissetmek istediklerini ifade eden Vaclav Jurecka, "Bizler elimizden gelen her şeyi onların mutluluğu için yapıyoruz. Başarı sağlayıp, başarıyı elde edip, onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım, bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu

Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka, Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmede bulundu

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

ÇAYMER, bu yıl 50 kilogram çiçek çayı üretti

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Lig'in başında hedeflediğimiz noktadayız

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: Lig'in başında hedeflediğimiz noktadayız
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında sadece 1 kez kaybetti
Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor

Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet