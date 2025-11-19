Dolar
Gündem

HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 27 şüpheliye iddianame

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Zeynep Yeşildal  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 27 şüpheliye iddianame

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Zeki Doruk, Adem Doruk'un da arasında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca 22 şirket hakkında eşya müsaderesi talep edildi.

​​​​​​​İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği Zeki Doruk'un da aralarında yer aldığı 22 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

Hakimlik, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

