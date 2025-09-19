Dolar
41.37
Euro
48.63
Altın
3,668.58
ETH/USDT
4,484.10
BTC/USDT
115,846.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ömer Faruk Salman, Selçuk Kılıç  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Gaziantep/Trabzon

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekibin 9 puanı bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor 10 puanda

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında puan vermedi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.

Deplasman maçları

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
DOSYA: Türkiye’de motosiklet gerçeği

Benzer haberler

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı
Antalyaspor Başkanı Perçin, 3 hafta sonra gerçek performanslarını bulacaklarına inanıyor

Antalyaspor Başkanı Perçin, 3 hafta sonra gerçek performanslarını bulacaklarına inanıyor
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet