Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

Can Öcal  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
