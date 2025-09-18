Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne "kötü" başladı

Frankfurt
Frankfurt Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakaya kontrollü başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Yunus Akgün ile fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın attığı gollerle devre arasına 3-1 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında top daha çok Galatasaray'ın ayağında kaldı. İstediği pozisyonlara giremeyen sarı-kırmızılı ekip, savunmada bireysel hatalar yapmaya devam etti. Burkardt ile 66, Ansgar Knauff ile 75. dakikada fileleri havalandıran Eintracht Frankfurt, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
İlk yarı
2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.
8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti.
24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi.
İkinci yarı
55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.
75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.
Kaptan Yunus, "Devler Ligi"nde ilk golünü attı
Müsabakaya kaptan çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.
Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Yunus, 4 dakika sahada kaldı. Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, kaptanlık pazubendini taktı.
Müsabakanın 8. dakikasında fileleri havalandıran Yunus, kariyerinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, 14 dakikada 3 gol yedi
Galatasaray, ilk yarının son 14 dakikasında 3 gol yedi.
Müsabakaya Yunus Akgün'ün golüyle iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skorun 1-1 beraberliğe gelmesini engelleyemedi.
İlk yarının uzatma dakikalarına beraberlikle girilirken Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın golleriyle 3-1 üstünlük kurdu.
Galatasaray taraftarından Filistin ve Doğu Türkistan'a destek
Sarı-kırmızılı taraftarlar,maçta İsrail işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.
Mücadelede ikinci yarının başında tribünün en önündeki beyaz tişörtlü taraftarlar, "Özgür Filistin" yazısı oluşturdu.
Taraftarlar, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları salladı.
16 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.
Avrupa'da 4 yıl sonra 5 gol yedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü.
Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.
Son 18 Şampiyonlar Ligi maçında 1 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.
Avrupa'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.
Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı.
Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.
Son 10 deplasman maçını kazanamadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.
Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
"Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü.
Alman takımlarıyla son 7 randevuyu kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6. yenilgisini yaşadı. Galatasaray, bu süreçte 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, Alman takımlarıyla son 4 maçını kaybetti.
Frankfurt'a ilk kez yenildi
Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevuda ilk yenilgisini yaşadı.
İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti.
Almanya'daki ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol izni vermediği Eintracht Frankfurt karşısında üçüncü müsabakada 5 gol birden yedi.
Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısında deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bütün istatistiklerde üstünüz ama 5-1'lik mağlubiyet yaşadık
Maça iyi başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün maça başlangıcımız, planlarımız, rakibimizle ilgili analiz, karşılamamız, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol ve devamında çok rahat oynadığımız bir oyun vardı. Skor 2-1 oluncaya kadar çok rahat bir galibiyet alacağımızı hissediyordum. Ancak 3-1'lik mağlubiyet ve farklı bir senaryoyla soyunma odasına girdik. Bugün maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık. İki devredeki oyun arasında büyük farklar vardı. Alacağımız en büyük ders, maçı çok erken bırakmamızdı. İlk yarıyı 3-1 geride tamamlama şokunu yaşayabiliriz ama maçın içinde daha doğru kalmamız gerekirdi." diye konuştu.
Müsabakada bütün istatistiklerde üstün olduklarını aktaran Buruk, "Bütün istatistiklerde üstünüz ama 5-1'lik mağlubiyet yaşadık. Bu canımızı acıtıyor. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu düzeltecek olan benim. İyi oynadığımız bölümleri, yaptığımız iyi işleri artırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı tandemini değiştirmesiyle ilgili "Maç başlangıç planı iyiydi. Bütün planlarımız işledi. İlk yarının sonunda 2 dakikada 2 gol yedik. Soyunma odasına 3-1 geride girmek oyunumuzu düşürdü. Bunun doğrudan savunma tandemiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncum benim için önemli ve değerli. Farklı oyuncularla çıkıp farklı sonuçlar alabilirsiniz. Sadece belli oyuncular üzerinden görmememiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
"Ligler arasında önemli farklılıklar var"
Okan Buruk, Türkiye ile Almanya ligi arasındaki farkların maçın skoruna etki ettiğini dile getirdi.
Kondisyon sorunu olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu değerlerdirmeyi yaptı:
"Oyun çok değişik. Yüzde 65 topa sahip olduk. Rakip topun peşinde koştu. Genç bir rakip vardı. En büyük özellikleri koşu mesafeleri. Topun arkasında koşunca da aradaki fark artıyor. Biz daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farklılıklar var. Biz gelişim aşamasında olan bir takımız. İlkay ve Singo bize geç katıldı. Onlar takımımızın gerisinde. Barış, uzun süre takımla olmadı. Icardi, sakatlıktan döndü. Bizim için önemli bir oyuncu. O da kendini hazırlama sürecinde."
"Hakemi hiç beğenmedim"
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın İtalyan hakemi Marco Guida'nın yönetimini beğenmediğini söyledi.
Guida'nın kolay fauller çaldığını ileri süren Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Bir İtalyan hakem Şampiyonlar Ligi maçında küçük fauller ve kötü kararlar verdi. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir. Şampiyonlar Ligi, kolay faullerin çalınmadığı bir ligdir. İyi hakemler bunu yapmaz. Hakem faul vererek 2-0 olacak maçta bir anda golü engelledi. Bütün bölümlerde bunu yaptı. Hakemin genel performansını çok beğenmedim. Oyunu oynatmaktan çok durdurmaya çalışan bir hakemdi. Maç 2-0'a gelse bizim için çok farklı bir sonuç olabilirdi. Aslında çok net gol kaçırdık. Onları da atabilsek maç bizim açımızdan değişebilirdi. Ancak bunların hepsi geçti. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum
Karşılaşmayı değerlendiren Toppmöller, "İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir Galatasaray vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın.' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık." diye konuştu.
Eintracht Frankfurt'un başındaki 100. resmi maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, "Bugün 99. maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor." dedi.
"5-1 şaşırtıcı bir skor"
Doni Toppmöller, aldıkları 5-1'lik galibiyetin kendisini şaşırttığını söyledi.
Galatasaray'a en az 2 gol atacaklarını tahmin ettiğini aktaran Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." ifadelerini kullandı.
"Can'ın kalitesi çok yüksek"
Alman teknik adam, milli futbolcu Can Uzun'un kaliteli bir futbolcu olduğunu söyledi.
Can'ın Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan Bayer Leverkusen maçında sakatlık yaşadığını belirten Toppmöller, "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.
Dino Toppmöller, Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane ile ilgili, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti." diyerek sözlerini tamamladı.