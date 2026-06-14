2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre 1-1 berabere kaldı

[1/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İsviçre takımından Dan Ndoye (11) ile Katar takımından Homam Ahmed (14) mücadele etti.

[2/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. İsviçre takımından Ruben Vargas, takımda yerini aldı.

[3/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, Katar takımı kalecisi Mahmoud Abunada, yerde kaldı.

[4/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, İsviçre takımından Granit Xhaka (10), hakeme itirazda bulundu.

[5/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

[6/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası, Katar takımı kalecisi Mahmoud Abunada, yerde kaldı.

[7/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Katar takımı oyuncuları, maç öncesi birbirlerine başarı diledi.

[8/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada, İsviçre takımından Breel Embolo (7) ile Granit Xhaka (10) da forma giydi.

[9/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Katar takımından Akram Afif (solda) ile İsviçre takımından Granit Xhaka (sağda) mücadele etti.

[10/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Katar takımından Akram Afif (11), Honduraslı hakem Said Martinez'e (sol 2) itirazda bulundu.

[11/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. İsviçreli oyuncular, Breel Embolo'nun golünden sonra sevinç gösterisi yaptı.

[12/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. İsviçreli oyuncular, Breel Embolo'nun golünden sonra sevinç gösterisi yaptı.

[13/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Katarlı oyuncular, bir pozisyon sonrasında hakemle tartıştı.

[14/14] FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ve İsviçre takımları, ABD’nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Katarlı futbolcu Assim Madibo (23) ile İsviçre takımından Remo Freuler (8) mücadele etti.