Rock müziğin öncü isimlerinden Alice Cooper, İstanbul'da konser verdi

Neo Events organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Cooper, yarım asrı aşan kariyerinden seçtiği eserleri seslendirdi.

Rock & Roll Hall of Fame üyeleri arasında yer alan sanatçı, konserde "Hey Stoopid", "Feed My Frankenstein", "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" ve "I'm Eighteen" gibi klasikleşen şarkılarının yanı sıra son dönem albümleri "Detroit Stories" ve "Road"dan parçalara da repertuvarında yer verdi.

Teatral sahne performansı, gotik unsurlarla zenginleştirilen görsel şovu ve enerjik sahne duruşuyla dikkati çeken 78 yaşındaki Cooper'ın konserinde müzikseverler sanatçının sevilen şarkılarına konser boyunca eşlik etti.

Fotoğraf : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Lifepark'ta gün boyu süren etkinlik kapsamında Alice Cooper öncesinde Direc-T, Ogün Sanlısoy ve Kargo da sahne aldı.

Alternatif rock grubu Direc-T'nin açılışını yaptığı etkinlikte, Ogün Sanlısoy solo kariyerinden ve geçmiş çalışmalarından eserler seslendirdi. Gecenin son yerli konuğu olan Kargo ise şarkılarıyla izleyicileri Alice Cooper performansına hazırladı.

