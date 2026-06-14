FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı

[1/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Douglas Santos, Faslı futbolcu Achraf Hakimi (2) ile mücadele etti.

[2/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Raphinha, Faslı futbolcu Noussair Mazraoui ile mücadele etti.

[3/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Raphinha, Faslı futbolcu Noussair Mazraoui ile mücadele etti.

[4/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Karşılaşmada Faslı futbolcu Achraf Hakimi de forma giydi.

[5/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Karşılaşmada Faslı futbolcu Anass Salah Eddine de forma giydi.

[6/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Karşılaşmada Faslı futbolcu Bilal El Khannouss da forma giydi.

[7/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Marquinhos, rakibiyle mücadele etti.

[8/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Luiz Henrique, Faslı futbolcu Chemsdine Talbi ile mücadele etti.

[9/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Faslı futbolcu Noussair Mazraoui rakibiyle mücadele etti.

[10/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Karşılaşmayı tribünden izleyen seyircilerin sayısı skor tabelasına yansıtıldı.

[11/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Vinicius Junior (7), Faslı futbolcu Achraf Hakimi (2) ile mücadele etti.

[12/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Vinicius Junior (3), Faslı rakibi ile mücadele etti.

[13/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Roger Ibanez (24), Faslı futbolcu Ayyoub Bouaddi (6) ile mücadele etti.

[14/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı taraftarlar ile Faslı taraftarlar tribündeki yerini alarak takımlarını destekledi.

[15/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Casemiro, rakibiyle mücadele etti.

[16/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Vinicius Junior, rakibi Achraf Hakimi ile mücadele etti.

[17/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[18/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[19/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[20/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[21/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[22/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

[23/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[24/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[25/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[26/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[27/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Vinicius Junior, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

[28/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı Bruno Guimaraes ile rakibi Ayyoub Bouaddi mücadele etti.

[29/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı Vinicius Junior rakibiyle mücadele etti.

[30/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Brezilyalı Bruno Guimaraes, serinlemek için başına su döktü.

[31/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Faslı taraftarlar takımlarını destekledi.

[32/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı Vinicius Junior ile rakibi Achraf Hakimi mücadele etti.

[33/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı Vinicius Junior ile rakibi Achraf Hakimi mücadele etti.

[34/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Igor Thiago (25), Faslı futbolcu Noussair Mazraoui (3) ile mücadele etti.

[35/35] FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas milli takımları, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşılaştı. Bir pozisyonda Breziyalı futbolcu Vinicius Junior (7), Faslı futbolcu Achraf Hakimi (2) ile mücadele etti.