Dolar
41.39
Euro
48.77
Altın
3,654.77
ETH/USDT
4,540.40
BTC/USDT
116,944.00
BIST 100
11,099.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da düzenlenen devir teslim töreninde konuşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Süha Gür  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Kongre, saat 10.30'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oturuma başkan seçilecek

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek.

Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

Mali yönden ibra oylara sunulacak

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Başkan pazar günü belli olacak

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İki başkan adayı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Rekor katılım bekleniyor

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığından İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu açıklaması
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı
Aydın, Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hakları yeniden düzenlendi

Benzer haberler

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak

Futbolda haftanın programı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne "kötü" başladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Seçimlere 4 gün kala bu hakemlerin atamaları bilerek ve isteyerek yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Seçimlere 4 gün kala bu hakemlerin atamaları bilerek ve isteyerek yapıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "başladığı yere" döndü

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "başladığı yere" döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet