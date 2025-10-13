Dolar
Spor, Futbol

Samsunspor'da kale arkası tribünler kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Samsunspor'da kale arkası tribünler kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacak Fotoğraf: Veysel Altun/AA

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir." denildi.

