Ekonomi

Fenerbahçe 9 ayda borsada yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp, yüzde 11,7 ile Fenerbahçe oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Fenerbahçe 9 ayda borsada yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu dönemde spor endeksi yüzde 21,4 düştü. Kulüplerin yaşadığı finansal problemler, zayıf bilançolar hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olduğu görüldü. Sponsorluk anlaşmaları hisselerin değer kazanmasında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli takım bu dönemde teknik adam değişikliği de yaptı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Aynı dönemde Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi.

Bu dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 42,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 39,9, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti.

Spor şirketleri eylül ayında kayıplara oynadı

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performanslarına bakıldığında yatırımcısına Galatasaray yüzde 15,1, Fenerbahçe yüzde 14,4, Beşiktaş yüzde 8,3 ve Trabzonspor yüzde 3,2 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray eylül ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu takımı 14 milyar 175 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 225 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 9 milyar 121 milyon 949 bin 632 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.


