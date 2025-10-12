Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

İstanbul
Fenerbahçe, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.