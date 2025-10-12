Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
4,041.80
BTC/USDT
113,264.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Ceren Aydınonat  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

İstanbul

Fenerbahçe, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul'da arama kurtarma ekipleri "Gazze'ye Özgürlük Konvoyu" düzenledi
İç Anadolu'nun doğusu için zirai don uyarısı
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Türkiye-Gürcistan maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek

Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti

Sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet
Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 6 golle geçti

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 6 golle geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet