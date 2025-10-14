Dolar
Kurumsal Haberler

AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.

Hilmi Sever  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Kocaeli

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.

Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.

