AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.
Kocaeli
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.
Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.
