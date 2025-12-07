Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı golsüz beraberlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Kadir Yıldız  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Kocaelispor-Kasımpaşa maçı golsüz beraberlikle sona erdi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Kasımpaşa kalesinde karambol yaşandı. Haidara'nın sol taraftan yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Bu futbolcunun attığı şutu kaleci Gianniotis kurtardı. Seken meşin yuvarlak Linetty'nin önünde kaldı. Linetty'nin şutunu yine kaleci Gianniotis çeldi. Kaleye paralel giden topa arka direkte Churlinov'un yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasının sol kısmından attığı şut, az farkla dışarı gitti.

67. dakikada sağdan Can Keleş'in yaptığı ortada Serdar Dursun kafayla vuruşunu yaptı, top uzak direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada Espinoza'nın uzaktan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı golsüz beraberlikle sona erdi

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı golsüz beraberlikle sona erdi

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel istifa etti

Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 13. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının statları ve başlama saatleri duyuruldu

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının statları ve başlama saatleri duyuruldu
Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı

Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet