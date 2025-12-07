Dolar
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki deprem Erciş ilçesinde de hissedildi. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mustafa Güngör  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

46. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasında defansın arkasına sarkan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunu kaleci Lis, çıkardı. Topu önünde bulan Muçi, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeşler ceza sahası önünden kaptığı topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Trabzonspor atağında Muçi, sağ kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Onuachu'ya gönderdi. Onuachu'nun defansı çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunda topu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

67. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın yerden sert şutunu kaleci Onana güçlükle çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan'ın şutu bu kez defanstan sekip yükseklik kazandı. Altı pas içerisindeki Janderson'un kafayla göndermek istediği topu, defans çizgiden çıkardı.

77. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Zubkov, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası sol çizgisi önündeki Muçi'ye gönderdi. Muçi'nin vuruşunda defansa da çarpan top, kaleci Lis'in yanından ağlarla buluştu: 0-2.

78. dakikada Göztepe atağında defans oyuncusu Pina, ceza sahasına girmeye çalışan Juan'ın düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, Pina'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi önünden Olaitan ile kullanılan serbest vuruşta kaleci Onana topu çeldi. Dennis, ceza sahası sol önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, gelişine uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

90+8. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

