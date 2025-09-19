Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Ankara/İstanbul
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.
Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.
Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.
Ligin geride kalan bölümünde birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor'un 4 puanı bulunuyor.