NEXT Sosyal mobil uygulamalarının kaynak kodları yayınlandı
Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal, mobil uygulamalarının kaynak kodlarının GNU AGPLv3 lisansı altında yayınlandığını duyurdu.
Ankara
Uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şeffaflık ve açık kaynak ilkeleri doğrultusunda NEXT Sosyal'in geliştirilmesinde önemli bir adımın daha tamamlandığı belirtildi.
- Yerli uygulama NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da en popüler sosyal ağ uygulaması oldu
- TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında
NEXT Sosyal mobil uygulamalarının (Android-iOS-Web) kaynak kodlarının "GNU AGPLv3" lisansı altında yayınlandığı bildirilen paylaşımda, "Mastodon altyapısını kullanılarak geliştirildiğimiz platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🤳 Anadolu Ajansı Next Sosyal’de— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 24, 2025
Yerli, güvenli ve reklamsız bu yeni platformda ⤵️
✅ Gündemi ve teknoloji gelişmelerini takip et
✅ Anadolu Ajansı içeriklerine anında ulaş
✅ T3AI ile yapay zekayla etkileşime geç
📲 Uygulamayı indir, profilini oluştur, bize katıl 👉… pic.twitter.com/RtD54HP9oU