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Teknoloji

NEXT Sosyal mobil uygulamalarının kaynak kodları yayınlandı

Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal, mobil uygulamalarının kaynak kodlarının GNU AGPLv3 lisansı altında yayınlandığını duyurdu.

Mehmet Can Toptaş  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
NEXT Sosyal mobil uygulamalarının kaynak kodları yayınlandı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şeffaflık ve açık kaynak ilkeleri doğrultusunda NEXT Sosyal'in geliştirilmesinde önemli bir adımın daha tamamlandığı belirtildi.

NEXT Sosyal mobil uygulamalarının (Android-iOS-Web) kaynak kodlarının "GNU AGPLv3" lisansı altında yayınlandığı bildirilen paylaşımda, "Mastodon altyapısını kullanılarak geliştirildiğimiz platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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