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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Tolga Yanık  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında

İstanbul

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirildiğini belirterek, açık kaynak Mastodon temelli platformun beta sürümüyle yayında olduğunu kaydetti.

Ailece TEKNOFEST Sosyal'de olduklarını aktaran Bayraktar, "TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının da resmi hesabıyla (https://sosyal.teknofest.app/@anadoluajansi) yer aldığı platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.

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