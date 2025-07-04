TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında

İstanbul
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirildiğini belirterek, açık kaynak Mastodon temelli platformun beta sürümüyle yayında olduğunu kaydetti.
Ailece TEKNOFEST Sosyal'de olduklarını aktaran Bayraktar, "TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansının da resmi hesabıyla (https://sosyal.teknofest.app/@anadoluajansi) yer aldığı platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı