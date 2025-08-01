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Yaylada çöpleri toplayan iki kardeş "çevre müfettişi" oldu

Gümüşhane Taşköprü Yaylası'nda çöp toplayarak sosyal medyada ilgi gören Mete ve Görkem Koç kardeşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gönderdiği teşekkür mektubu, "çevre müfettişi kartı" ve hediyeler karşısında sevindi.

Sinan Uçar  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Yaylada çöpleri toplayan iki kardeş "çevre müfettişi" oldu Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Yaylada bırakılan çöpleri toplamayı sürdüren kardeşlerden 9 yaşındaki Mete Koç, yaptığı açıklamada, yaylaların özellikle hafta sonları çok kirlendiğine dikkati çekti.

Koç, yaylada bulunan çöplerin hem çevreye hem de hayvanlarına zarar verdiğini ifade ederek, "Biz temizliyoruz, sonra yine kirleniyor. İneklerimizin boğazına kaçıyor. Şu anda doğamız tertemiz. Yine kirletirler mi bilmiyorum, inşallah kirletmezler. Doğamızı temiz tutmaya çalıştık." diye konuştu.

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Bakan Murat Kurum tarafından kendilerine mektup ve çeşitli hediyeler yollandığından bahseden Koç, "Bakan, mektubunda, çevremizi temiz tutmamızı söyledi. 'Her çöpü gördüğünüzde alın, çevremizi de temiz tutun.' dedi, teşekkür etti." ifadesini kullandı.

Yerlere atılan çöpler nedeniyle geçen yıl bir hayvanının öldüğüne dikkati çeken 13 yaşındaki Görkem Koç ise "Biz de gidip çöpleri topluyoruz. Yine atıyorlar, yine topluyoruz. Şimdi tertemiz yaptık. İnsanlardan çevremizi pisletmemelerini istiyorum." dedi.

Koç, Bakan Kurum tarafından kendilerine hediyeler yollandığını belirterek, "Mektup yolladı. Bize çevre müfettişi kartı ve şapkası verdi. Bizden buraları temiz tutmamızı, doğamızı kirletmememizi istedi." şeklinde konuştu.

Çöpleri herhangi bir karşılık beklemeden topladıklarını ifade eden Koç, "Doğamız, çevremiz temiz olsun diye topladık. Buraya gelen vatandaşları çöplerini yere atmamaları konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepkiyle gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderen Bakan Kurum, sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak, "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz." açıklamasında bulunmuştu.

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