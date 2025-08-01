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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda, Gazze ve Suriye'deki son durumu görüştü.

Muhammet Tarhan  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin devletinin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Öte yandan görüşmede, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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