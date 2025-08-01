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Eğitim

Geleceğin mesleklerine yönelik açılan programlar ilk öğrencilerini bekliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geleceğin mesleklerine yönelik istihdam odaklı 27 yeni yükseköğretim programını hayata geçiriyor.

Şeyma Güven  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Geleceğin mesleklerine yönelik açılan programlar ilk öğrencilerini bekliyor

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanları başta olmak üzere, istihdamı önceleyen ve güncel eğilimlere yanıt veren 3 lisans ile 24 ön lisans programı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Tercih Kılavuzu'nda yerini aldı.

Türk yükseköğretiminin güncel ihtiyaçları ve iş gücü piyasasının beklentileri doğrultusunda açılan yeni programlar, üniversite adaylarına geleceğin mesleklerine hazırlanma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

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Yeni açılan lisans programları arasında, tarımda dijitalleşme kapsamında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği", yeşil dönüşüm alanında ise "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" bölümleri bulunuyor.

Yeni ön lisans programları

Öte yandan, 24 yeni ön lisans programıyla da tarım ve sağlıkta dijital dönüşümün hızlandırılması, yeşil becerilerin öne çıkarılması, iş gücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

Tarım alanında "Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ve "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" olmak üzere 4, sağlık alanında ise "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" olmak üzere 3 ön lisans programı, YKS Tercih Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez yer aldı.

Yeşil beceriler konusunda ise "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programına ilave olarak "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" olmak üzere 8 yeni ön lisans programı ilk kez öğrencilerle buluşacak.

Sanayi ve iş gücü piyasalarının talep ve beklentilerine yönelik açılan diğer 9 yeni ön lisans programı ise "Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı", "Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri", "Havacılık Elektroniği Teknolojileri", "Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği", "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü", "Talaşlı Üretim Teknikerliği", "Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri", "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ile "Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği" olarak belirlendi.

"Yeni programları 100'e yakın üniversitede açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 3 yıldır üniversitelerde düşük talep gören programların kontenjanlarında düzenlemeler yaptıklarını, programları adayların beklentileri ve yönelimlerini dikkate alarak organize ettiklerini belirtti.

Geçen yıllarda açtıkları yeni programların kontenjanlarının yüzde 100 doluluğa ulaştığını hatırlatan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka temelli 17 programı 20'nin üzerinde üniversitemizde açtık. Bu yıl bu programları 80'in üzerinde üniversitemize yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca dijitalleşmeyi önceleyen pek çok yeni programı üniversitelere kazandırıyoruz. İstihdam odaklı ve güncel eğilimlere göre belirlediğimiz yeni programları 100'e yakın üniversitede açıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

Özvar, bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişimler ve yapay zeka alanında devrim sayılabilecek dönüşümlerin, meslekler üzerinde de önemli değişiklikleri gündeme getirdiğine dikkati çekerek, "Bütün dünyada artık pek çok meslek yavaş yavaş ortadan kalkmakta. Sadece fiziksel güce dayalı meslekler yerini başka tür mesleklere bırakmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Adaylara yeni açılan programları dikkatle incelemelerini öneren Özvar, bu programların Türkiye'nin kalkınma stratejileriyle de örtüştüğünü vurguladı.

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