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Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Koray Taşdemir, İrem Demir  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil, Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirvede, işbirliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkati çeken Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

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