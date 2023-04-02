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Spor, Futbol

Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor arasında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Hilmi Sever  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Mücadelenin ilk dakikasında ev sahibi takım gole yaklaştı. Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Epureanu altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Sehic'in müdahale ettiği top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Moreno açısını düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan Mrsic'in altı pas önüne gönderdiği topa Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

75. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Onur'un arka direğe yaptığı ortaya Umut Nayır gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Muriç'in arka direğe yaptığı ortada Diouf kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın kafayla kalecisine göndermek istediği topu araya girip kapan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

90+7. dakikada Konyaspor beraberlik golünü buldu. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptı ortaya penaltı noktası önünde Soner Dikmen kafayı vurdu, kalecinin de müdahale ettiği top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.


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