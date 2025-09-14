Dolar
logo
Spor, Futbol

Zecorner Kayserispor ile Göztepe berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.

Murat Asil  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Zecorner Kayserispor ile Göztepe berabere kaldı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

İlk yarı 

21. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mane'nin şutunda kaleci soluna uzanarak topu çeldi. Dönen topu takip eden Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

47. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Opoku'nun kafa vuruşunda top, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

58 . dakikada kendi yarı alanından uzun pasla çıkan Göztepe'de Juan'ın kafasıyla indirdiği topa koşu yapan Janderson sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun topu sürdükten sonra sağ ayağı ile uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

85. dakikada Göztepe'de kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Efkan Bekiroğlu'nun etkili vuruşunda meşin yuvarlak kale direklerinin sağ köşe birleşiminden ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Bennes'in sert şutunda kaleci Lis, sağına gelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 berabere bitti.


