Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

Ligde 4. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

