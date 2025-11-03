Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, UEFA'ya konuştu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği röportajda kulübünü çok sevdiğini ve onlarla her şeyin üstesinden gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Emre Aşıkçı  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, UEFA'ya konuştu

İstanbul

UEFA'nın resmi internet sitesine konuşan Osimhen, "Galatasaray'da her şeyin üstesinden gelmeye hazırım; iyi, kötü ve çirkin - ama umarım kötüden çok, iyi olur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Osimhen, "İstanbul'a vardım ve hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Havaalanında bu kadar çok insan olması inanılmazdı. Birçoğu uçuşları takip ediyordu, her şeyle uğraşıyorlardı. Sanırım sabahın ikisi veya üçüydü. Birçoğu baba, çoğu koca, çoğu eş. Aileleriyle uyuyup evde dinlenmeleri gerekiyordu ama dışarıda tek başlarınaydılar. " şeklinde konuştu.

"Çok fakir bir aileden geldim"

Nijerya'da çok zorlu şartlarda büyüdüğünü aktaran Osimhen "Çok fakir bir aileden geldim. 7 kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti." diye konuştu.

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği "Olusosun" bölgesinde de bahseden Nijeryalı oyuncu " Olusosun (doğduğu yer) beni bugünkü insan yapan yerdi ve ne kadar çok şey verdiğini söylemesem de hayat yolculuğumda bana yardımcı olan hayat dersleri verdi." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Osimhen, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde başkanla konuştum ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten fark oluşturmak istiyoruz. Türkiye'de, bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı takım olduğumuzu göstermek istiyoruz, çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık."

Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba için övgü dolu sözler kullanan Osimhen, oynadığı oyun tarzını ona göre modellemeye çalıştığını aktararak, "Drogba'nın oyun stilini gördüm ve oyunumu onunkine benzetmeye, nasıl oynadığını ve futbol dışında nasıl yaşadığını görmeye çalıştım. Bu yüzden o adama minnettar olmalıyım çünkü şu anki halime bakılırsa başarılarımın bir kısmını ona borçlu olduğumu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

