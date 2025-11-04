Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Avrupa'da 332. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 332. mücadelesine çıkacak.

Can Öcal  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Galatasaray, Avrupa'da 332. kez sahne alacak

Amsterdam

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 331 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 118'inden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 456 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"Devler Ligi"nde 161. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 161. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 125 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 43 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 169 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 269 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Son 10 dış saha maçını kazanamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

Galatasaray, sonrasında dış sahada 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.

Avrupa'da son 13 müsabakada 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 müsabakanın 10'unda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 13 karşılaşmada beşer galibiyet ile beraberlik alırken, 3 kez yenildi.

Son 20 Şampiyonlar Ligi maçında 3 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 20 müsabakada 3 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 20 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi125313163127216
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi104403628168141
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam33111889124456504
