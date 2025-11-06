Dolar
42.11
Euro
48.72
Altın
3,982.55
ETH/USDT
3,315.00
BTC/USDT
101,368.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

2025 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolseverler, FIFA En İyiler Ödülleri için 28 Kasım'a kadar oy kullanabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, yılın 11'i ile en iyi gol ve taraftar ödülleri sahiplerini bulacak.

Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için adaylar sonradan açıklanacak.

Adaylar şu şekilde:

En iyi erkek futbolcu: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool)

En iyi kadın futbolcu: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Lauren James (Chelsea), Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (Barcelona), Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (Olimpik Lyon)

​​​Erkek futbolunda en iyi teknik direktör: Javier Aguirre (Meksika), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portekiz), Arne Slot (Liverpool)

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Olimpik Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renee Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (İngiltere)

En iyi erkek kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Münih), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter), Wojciech Szczesny (Barcelona)

En iyi kadın kaleci: Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcelona), Christiane Endler (Olimpik Lyon), Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Paris/Brighton), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

En iyi taraftar: Alejandro Ciganotto (Arjantin), Manolo el del Bombo (İspanya), Zakho (Irak)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı

Benzer haberler

FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet