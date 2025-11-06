Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü derbideki kırmızı kartın üzüntüsünü yaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart görerek takımını eksik bırakan Beşiktaşlı Orkun Kökçü, oyundan ihracının ardından takımının zor durumda kaldığını belirtti.
ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından bir paylaşım yapan siyah-beyazlı oyuncu, maçtan hemen sonra konuşmak yerine iyice düşünmeyi tercih ettiğini aktararak, "Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki, futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı." ifadelerini kullandı.
Çok istemenin bazen hataya neden olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti:
"Elbette konuşulacak çok nokta var. Örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu. Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım. Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."