Antalyaspor deplasmanda kazandı

Samsun
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor, Yeni 19 Mayıs Stadında karşılaştı.
6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
17. dakikada Samsunspor'un atağında Makoumbou'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleci Julian'ın üzerinden aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda defans uzaklaştırdı.
21. dakikada misafir takım, 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda direğe çarpan topu Soner Dikmen tamamladı: 1-0.
41. dakikada ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor, 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.
Karşılaşmayı Hesap.com Antalyaspor 2-1 kazandı.