Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur CoşkunsesAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.