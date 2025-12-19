Dolar
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Metin Arslancan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses

