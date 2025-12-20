Dolar
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 46'sının tutuklandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada jandarma ekiplerince 6 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında son iki yılda 2 milyar 408 milyon lira işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Gaziantep'te 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

