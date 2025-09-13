Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
18. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun geri pası kısa düştü. Kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Baldursson'da kaldı. Bu futbolcunun kaleye vuruşunda Anıl Yiğit Çınar, son anda araya girerek gole engel oldu.
31. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Owusu, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Bu noktaya hareketlenen Muhammed Kadıoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.
37. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Esgaio, soldan atağa katılan Balkovec'e topu aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa, 1-0 önde tamamladı.
55. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına Johnson geçti. Bu futbolcunun kornerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
58. dakikada kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, Fall'da kaldı. Bu futbolcu, atağa katılan Hajradinovic'e pasını aktardı. Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden şutunda Grbic gole engel oldu.
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, penaltı noktası üzerine hareketlenen Gueye'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.
68. dakikada Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fall'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
69. dakikada Doh'un pasında sağdan ceza sahasına giren Tarık Buğra Kalpaklı, rakibinden sıyrılıp çok sert vurdu, kaleci Gianniotis gole engel oldu.
71. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topu alan Serginho, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden şutunda Gianniotis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.
90+2. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Doh, ceza yayı üzerindeki Gray'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top, direğin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.