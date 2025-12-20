Dolar
Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'de yarın Samsunspor ile karşılaşacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile mücadele edecek.

Mustafa Güngör  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Göztepe, Süper Lig'de yarın Samsunspor ile karşılaşacak

İzmir

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Göztepe, 29 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligin 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Kupası'na giden Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Janderson, bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi sonucu 25 puanla 6. basamakta yer alıyor.

