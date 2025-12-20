Dolar
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ceren Aydınonat  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 5 maçında 5 puan topladı.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco, mücadelede forma giyemeyecek.

