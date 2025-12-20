Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Ligde oynadığı 16 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, ligdeki son 5 maçında 5 puan topladı.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Joao Camacho ve Enzo Roco, mücadelede forma giyemeyecek.