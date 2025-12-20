Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.

Emre Aşıkçı  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.

Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.

