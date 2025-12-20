Bologna, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna, finale çıktı.
İstanbul
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada Inter, 2. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle öne geçti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bologna, maçın 35. dakikasında Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
Yarı final mücadelesinin normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.
Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.