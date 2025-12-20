Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 43. kez karşılaşacak.

Can Öcal  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

İstanbul

Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

RAMS Park'taki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.

Son 6 maçta Galatasaray üstün

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Son 2 müsabaka 3-3 bitti

İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

