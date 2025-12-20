Dolar
logo
Gündem

Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

Yakup Sağlam  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yılbaşı için özellikle kırmızı ağırlıklı çiçekleri piyasaya sunuyor.

Şans getirdiğine inanılan kokina başta olmak üzere rengarenk çiçeklerin süslediği tezgahlarda yılbaşı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Kokina çiçeğine talep artıyor

Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Fatih Çiçek, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılbaşı döneminde çiçek talebinin arttığını söyledi.

Bu doğrultuda kendilerinin de üretimlerini artırdığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Yılbaşına özel olarak kırmızı rengin ağırlıklı olduğu bitkiler ve süsleri piyasaya satıyoruz. Özellikle kokina çiçeği öne çıkıyor. Yılbaşında kokina koyduğunda bir sene içerisinde kurumaz ve canlığını korursa bunun eve şans getireceği düşünülüyor. Bunun dışında halk arasında 'para ağacı' denilen pachira, 'şans bambusu' lucky ve Atatürk çiçeği dediğimiz ponsetya var. Yılbaşı döneminde insanlar daha çok bu tarz ürünleri tercih ediyor. Bu dönemde insanlar birbirlerini mutlu etmek için çiçek alıyor ve bu da sektörümüzü olumlu etkiliyor."

Çiçek, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra 12 ülkeye gönderdiklerini, yılbaşı öncesinde ise en çok Rusya ve Gürcistan'a çiçek ihraç ettiklerini dile getirdi.

"Satışlarımızdan memnunuz"

Çiçekçi Hüseyin Acar da yılbaşı öncesinde kokina ve diğer çiçek türlerinde satışlarının arttığını belirtti.

Siparişler dolayısıyla hareketli günler yaşadıklarını ifade eden Acar, "Özellikle kokina çok fazla satılıyor. Satışlarımızdan memnunuz. Geçen yıl 5 bin demet kokina satmıştık, bu sene de 10 bin demet satmayı hedefliyorum." dedi.

Çiçekçi Mesut Yılmaz ise yılbaşı öncesi yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını belirterek, işlerinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu kaydetti.

