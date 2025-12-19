Dolar
Ekonomi

Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Zeynep Duyar  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Bazı raylı sistemler yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

