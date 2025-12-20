Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.70
BTC/USDT
88,181.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartışma yaşadığı bisikletliye çarpıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada

İstanbul

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı
Kayak keyfi başlayan Erciyes'te, sezonun resmi açılışı yapıldı
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi kampanyamıza 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığından Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Benzer haberler

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada

Arnavutköy'de CHP'li iki belediye meclis üyesi partilerinden istifa etti

FETÖ üyesi Yasir Gülen İstanbul'daki operasyonla yakalandı

Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek

Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavileri yapay zekayla belirlenecek
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı

İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Van'da kalbi yarım doğan bebek, İstanbul'da uygulanan tedaviyle hayata tutundu

Van'da kalbi yarım doğan bebek, İstanbul'da uygulanan tedaviyle hayata tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet